Банк России приостановил внедрение регулирования рисков участия банков в экосистемах

Банк России принял решение приостановить из-за санкций введение банковского регулирования в сфере экосистем. Об этом говорится в его ежегодном отчете.

ЦБ РФ считает, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности в целом, а также спровоцировать рост и без того высокой доли иммобилизованных, то есть не имеющих требований по возвратности и ограниченно ликвидных активов банков (ИА).

Для ограничения этих рисков Банк России и разрабатывал подходы к спецрегулированию: от запретительного (как в большинстве других стран) до более гибкого, дающего банкам возможности для развития экосистем при адекватном покрытии рисков капиталом.

Однако в 2022 году "в условиях действия ограничительных мер иностранных государств и организаций" Банк России принял решение о приостановке работы по внедрению данных мер регулирования.