Банк России приостановил внедрение регулирования рисков участия банков в экосистемах
12 Апреля 2022
https://www.aceee.org/toolkit/2020/02/improving-access-energy-usage-data
Банк России принял решение приостановить из-за санкций введение банковского регулирования в сфере экосистем. Об этом говорится в его ежегодном отчете.
ЦБ РФ считает, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности в целом, а также спровоцировать рост и без того высокой доли иммобилизованных, то есть не имеющих требований по возвратности и ограниченно ликвидных активов банков (ИА).
Для ограничения этих рисков Банк России и разрабатывал подходы к спецрегулированию: от запретительного (как в большинстве других стран) до более гибкого, дающего банкам возможности для развития экосистем при адекватном покрытии рисков капиталом.
Однако в 2022 году "в условиях действия ограничительных мер иностранных государств и организаций" Банк России принял решение о приостановке работы по внедрению данных мер регулирования.