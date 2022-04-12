В РФ в 2021 году удвоилось число клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании

ЦБ РФ подсчитал количество профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2021 году. По его данным, которые приводятся в годовом отчете, число клиентов на брокерском обслуживании и клиентов на депозитарном обслуживании за прошлый год удвоилось и по состоянию на 31 декабря составило 20,2 и 20,6 млн лиц соответственно.

При этом количество клиентов с активами в доверительном управлении за это же время увеличилось в 1,5 раза и на конец 2021 года составило 842,6 тысячи лиц.

Кроме того, совокупный объем клиентских портфелей, находящихся на обслуживании в брокерских компаниях, на конец 2021 года составил 18,9 трлн рублей (+31,9% за год). Стоимость инвестиционных портфелей клиентов в рамках доверительного управления к концу года превысила 1,8 трлн рублей (+19,5% за год). А объем ценных бумаг на хранении (в учете) у депозитариев на конец 2021 года составил 91,9 трлн рублей (+11,8% за год).