В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении инокомпаниями, ушедшими с рынка РФ

В Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Документ подготовила партия "Единая Россия", следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту ( № 104796-8 ), внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, производящих товары первой необходимости или являющихся градообразующими, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей).

Инициировать рассмотрение вопроса о назначении внешней администрации могут руководитель отраслевого федерального органа исполнительной власти или глава субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация.

Авторы законопроекта предлагают назначать внешнюю администрацию на срок до 18 месяцев с возможностью продления еще на 18 месяцев. Полномочия внешней администрации могу быть досрочно прекращены на основании решения Межведомственной комиссии при обращении ключевых акционеров (владельцев) или при переходе к ликвидации общества или возбуждении дела о банкротстве.

В качестве внешней администрации судом может быть назначена госкорпорация "ВЭБ.РФ" или иная организация, предложенная Межведомственной комиссией.