Завод группы "Сегежа" увеличит мощности для производства бумаги для общепита

Сокольский ЦБК (входит в группу "Сегежа") увеличит объемы выпуска бумаги для общепита и расширит ассортимент, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

Предприятие выпускает мешочную бумагу и жиростойкий подпергамент объемом 23 тыс. тонны в год. Сейчас предприятие начало работу по переориентации экспорта на внутрироссийский рынок, а также нарастить объемы производства. Для этого запланирована модернизация сущестующей линии и строительство новой. Инвестиции в строительство новой бумагоделательной машины составляют более 12 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

"Наши производственные мощности возрастут с 23 тысяч до 80-85 тысяч тон в год суммарно в виде мешочной бумаги, подпергамента и другой жиростойкой бумаги. Это позволит закрыть потребности нашей страны, а также сохранить экспорт", сообщил генеральный директор Сокольского ЦБК Григорий Иванов, его слова приводит пресс-служба правительства Вологодской области.