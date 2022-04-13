Автор: Finam.ru

"Северсталь" объяснила, почему менеджмент рекомендует не выплачивать дивиденды, сообщение об этом размещено в официальном Telegram-канале компании.

Ранее "Северсталь" сообщила, что менеджмент будет рекомендовать не платить дивиденды за 4 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года.

"С чем связано решение временно не публиковать финансовую отчетность? Важно подчеркнуть, что финансовое положение компании "Северсталь" является стабильным. При этом существует ряд внешних технических сложностей. Сейчас не все инвесторы находятся в равных условиях: на Лондонской бирже торги по акциям "Северстали" остановлены. Поэтому у существенной части акционеров нет возможности осуществлять сделки с ценными бумагами компании", - объяснила "Северсталь".

"Раскрытие же финансовой информации может поставить одну часть инвесторов в более выгодное положение по отношению к другой части, что нарушает нашу информационную политику. Добавим также, что многие компании отчитываются по полугодиям, это сложившаяся практика, которая не нарушает права инвесторов или законодательство", - говорится в сообщении.

Рекомендация по дивидендам также связана с высокой неопределенностью внешней среды, тогда как финансовое положение самой компании стабильно, добавляют в "Северстали".

"Зарубежные банки на данный момент препятствуют денежным переводам, и компании пока не удалось выплатить купоны по еврооблигациями. Таким образом, мы не можем быть уверены, что и выплаченные дивиденды дойдут всем владельцам наших ценных бумаг. Добавим также, что пока речь идет о рекомендации менеджмента совету директоров. Решение будет принимать собрание акционеров 20 мая 2022 года", - заключается в сообщении.