Боррель о позиции стран ЕС по газу из РФ: необходимы компенсации наиболее пострадавшим

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, говоря о позиции европейских стран по сокращению энергозависимости от РФ, заявил, что в этом вопросе нужны взаимные усилия, в связи с чем наиболее пострадавшие страны должны получить компенсацию, чтобы они участвовали, пишет газета Mundo.

"Энергетическая зависимость Венгрии отличается от Испании. Пора выстраивать единые ответы, но для этого должны прилагаться взаимные усилия. Необходимы компенсации наиболее пострадавшим, чтобы они участвовали", - заверил Боррель испанским СМИ в Мадриде.

Как пишет издание, он также назвал "несимметричным ударом" ответ Европы на прием беженцев и санкции против РФ, который очень неравномерно влияет на европейские страны.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что страна не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в сфере энергетики против России.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. В пятницу Совет ЕС утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.