Правительство РФ утвердило правила лизинга, аренды и покупки самолетов из "недружественных" стран

Правительство ввело временные правила лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из "недружественных" стран, следует из сообщений на сайте правительства РФ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ определяет порядок исполнения в 2022 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники.

Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях – в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте. При этом расчеты будут производиться по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств.

Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платеж будет осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях.