Сенаторы одобрили закон о делистинге компаний РФ с иностранных бирж

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

Закон должен вступить со дня официального опубликования, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней после этого. При этом российским эмитентам дается пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в ЦБ РФ, приложив подтверждающие документы. Все решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных биржах, будет принимать руководитель компании, одобрения совета директоров или собрания акционеров не потребуется.

Держатели расписок получат возможность конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. С момента вступления нормы в силу акции, права на которые удостоверены выпущенными расписками, перестанут предоставлять право голоса, а выплата дивидендов по ним будет приостановлена до их конвертации в акции в России.

Депозитарные расписки давали возможность российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции напрямую на иностранных биржах. Однако сейчас российский финансовый рынок достаточно развит и потребность в таком инструменте отпала, учитывая, что расписки могут стимулировать переток российских ценных бумаг на зарубежные рынки и приводить к "двойственности котировок" на ценные бумаги компании, пояснял ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Поэтому закон предусматривает прекращение обращения депозитарных расписок на акции российских компаний и банков за рубежом, чтобы перенаправить их на фондовый рынок России.

Одновременно кабмин РФ будет вправе после вступления закона в силу установить порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения за рубежом ранее выпущенных депозитарных расписок. А российские эмитенты смогут обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и направить документы в Минфин "с указанием веских оснований, обосновывающих необходимость продолжения обращения депозитарных расписок за рубежом", поясняли в Минэкономразвития.