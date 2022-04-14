Владимир Евтушенков передал 10% акций АФК "Система" сыну Феликсу

Мажоритарий АФК "Система" Владимир Евтушенков передал пакет акций в размере 10% уставного капитала корпорации своему сыну Феликсу Евтушенкову, следует из сообщения эмитента.

В результате данной сделки доля Феликса Евтушенкова в уставном капитале АФК "Система" составила 15,2%, Владимира Евтушенкова – 49,2%.

Феликс Евтушенков входит в совет директоров АФК и является старшим управляющим партнером корпорации.

13 апреля Владимир Евтушенков был включен в санкционный список Великобритании. В отношении него введены финансовые ограничительные меры.

"Ограничительные меры, введенные правительством Великобритании в отношении Владимира Петровича Евтушенкова, носят персональный характер и не распространяют свое действие на корпорацию и иные компании группы", - отмечено в сообщении АФК..