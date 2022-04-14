Единый оператор Северного морского пути будет создан в течение года - Минвостокразвития

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Единый оператор Северного морского пути (СМП), который будет консолидировать ледовую проводку и маршрутизировать все транспортные потоки, будет создан в течение года, это может быть структура "Росатома", заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Эта работа ведется на площадке правительства. Уже формируется консенсус о том, что наиболее естественным органом, который мог бы консолидировать ледовую проводку и маршрутизировать все транспортные потоки на СМП, могла бы быть структура "Росатома", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что "Росатомфлот", дочерняя компания "Росатома", уже является оператором ледокольной проводки, а чтобы Севморпуть стал круглогодичным к 2024 году, ледокольная проводка должна быть предсказуемой и гарантированной для грузоотправителей.

"Я думаю уже в течение ближайшего года такая новая система управления и координации транспортных потоков на Северном морском пути будет создана. Правительство сохранит за собой регулирующие функции, профильные министерства. А непосредственно диспетчеризация, управление флотом, будет осуществлять структура "Росатома", - добавил Чекунков.