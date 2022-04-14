15 и 18 апреля на Мосбирже не будут проводиться торги рядом валютных пар

15 и 18 апреля на Московской бирже не будут проводиться торги рядом валютных пар, в том числе евро-рубль в связи с праздничным нерабочим днем и нерасчетным днем, следует из графика биржи.

Торги не будут проводиться валютными следующими парами: CHF_TODTOM, CHFRUB_TOD, EUR_TODTOM, EUR_TDSTMS, EURRUB_TDB, EURRUB_TDS, EURUSD_TOD, EURUSDTDTM, EURRUB_TOD, GBP_TODTOM, GBPRUB_TOD, GBPUSDTDTM, GBPUSD_TOD, HKD_TODTOM, HKDRUB_TOD, USDCHFTDTM, USDCHF_TOD (только 18 апреля).

Кроме того, не проводятся торги и расчеты по американским акциям в долларах и рублях.