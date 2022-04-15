Переориентация российского экспорта потребует новых инвестиций в трубопроводы

Как следует из выступления президента РФ Владимира Путина на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе, правительству поручено к 1 июня представить план развития перспективных нефте- и газопроводов. Основная идея плана - переориентация экспорта на южное и восточное направления, в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Также поручено предусмотреть строительство новых трубопроводов от месторождений Западной и Восточной Сибири.

Данный шаг кажется логичным, учитывая стремление Европы сократить закупки газа у России, на долю которой в настоящее время приходится до 60% объемов импорта нефти и нефтепродуктов и более 70% импорта газа. По нашему мнению, план потребует новых инвестиций в трубопроводы и заключения новых контрактов в Азии, но в долгосрочной перспективе его реализация может быть позитивной для отрасли с точки зрения диверсификации доходов в южном и восточном направлениях.

Автор: Аналитики, "АТОН"