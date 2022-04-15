Сильные результаты Х5 поддержали ускорение продуктовой инфляции и ажиотажный спрос на товары в марте

Автор: Михайлин Артем, аналитик ИК "Велес Капитал"

Группа X5 представит свои операционные результаты за 1К 2022 г. в понедельник, 18 апреля. Мы полагаем, что ритейлер показал сильные результаты в прошедшем квартале за счет ускорения продуктовой инфляции и ажиотажного спроса на некоторые категории товаров в марте. Согласно нашей оценке, рост выручки составил более 18% г/г, а рост LFL-продаж вышел на двузначный уровень. Основным двигателем сопоставимых продаж был средний чек, но трафик также, как мы думаем, демонстрировал устойчивую положительную динамику. Компания, как ожидается, пересмотрит план экспансии на этот год для того, чтобы он больше соответствовал запросу потребителей и экономической ситуации. Эти изменения в большей степени проявятся в будущих отчетных периодах, а по итогам 1К мы ожидаем динамику торговой площади, сопоставимую с 4К 2021 г. Наша рекомендация и целевая цена для акций X5 Retail Group сейчас находятся на пересмотре.

Согласно нашей оценке, чистая розничная выручка X5 в 1К текущего года выросла на 18,3% г/г и почти достигла 600 млрд руб. Таким образом, мы ожидаем существенного ускорения роста продаж по сравнению с предшествующим кварталом, что связано с сильной прогнозируемой динамикой сопоставимых показателей. На LFL, по нашему мнению, влияли два основных фактора, среди которых дальнейшее ускорение продовольственной инфляции и ажиотажный спрос на некоторые категории товаров в марте. Продовольственная инфляция продолжала ускоряться каждый месяц с начала года и в марте достигла 18%, рекордного уровня за долгие годы.

По итогам квартала продовольственная инфляция установилась на уровне 13,5% против 10,8% в 4К 2021 г. Группа, как нам кажется, продолжала полноценно перекладывать инфляцию на полку. Ожидая резкого роста цен и дефицита некоторых товаров, население стремилось сформировать запасы, что привело к значительному росту спроса на некоторые категории. Учитывая одновременное воздействие инфляции и спроса, в марте рост выручки ритейлера мог ускориться до 25-30% г/г.

Мы думаем, что рост сопоставимых продаж в январе и феврале был близок к результату 4К, то есть около 9%, а в марте произошло ускорение до 15-20%. Вероятно, более половины роста LFL-продаж обеспечила динамика среднего чека за счет роста цен и увеличения количества товаров в корзине. Трафик, как мы ожидаем, также демонстрировал устойчивые положительные результаты, и его рост мог ускориться относительно прошлого отчетного периода.

Согласно нашим оценкам, торговая площадь X5 выросла на 7,4% г/г, что сопоставимо с результатом за 4К. Основное количество новых магазинов, как и ранее, пришлось на сеть Пятерочка. Мы ожидаем, что компания скорректирует программу экспансии в этом году для того, чтобы больше соответствовать запросу потребителя. В частности, мы думаем, что группа максимально снизит открытия супермаркетов и несколько замедлит темпы открытий в сегменте магазинов "у дома". Одновременно с этим мы не ожидаем, что компания будет отклоняться от прежнего плана по запуску новых дискаунтеров и, возможно, даже введет больше торговых точек в данном формате.

Мы полагаем, что наиболее сильные квартальные результаты продаж показали магазины "у дома". Дискаунтеры Чижик пока открываются с низкой базы, так что их относительные результаты не очень показательны. В январе и феврале ограничения, связанные с пандемией, продолжали негативно влиять на трафик в торговых центрах и, соответственно, супермаркетах группы. Вероятно, ритейлер продолжил сокращать количество действующих гипермаркетов посредством их закрытия и передачи Перекрестку. Любопытно, какую динамику показал онлайн-сегмент. Мы думаем, что факторы, оказавшие влияние на магазины, также положительно отразились на продажах онлайн.

В данный момент мы считаем, что X5 по итогам квартала продемонстрировала устойчивую динамику маржинальности, и ожидаем рентабельность EBITDA X5 в 1К около 7%. Здесь мог наблюдаться ряд разнонаправленных факторов, включая положительный эффект операционного рычага и ослабление валовой маржи при отмене промо поставщиками. Финансовые результаты должны быть представлены 27 апреля.