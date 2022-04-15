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События предстоящей недели (18 — 24 апреля 2022 года)

15 Апреля 2022

Conomy

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2017-godu.ru

Собрания акционеров проведут «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» и «НОВАТЭК».

Понедельник, 18 апреля

Акционеры ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» на внеочередном собрании примут решение о прекращении компанией страховой деятельности.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 12 мая, закроет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». На повестке дня одобрение крупной сделки.

Четверг, 21 апреля

Годовое собрание акционеров проведет ПАО «НОВАТЭК».

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют Polymetal и ТМК.

Пятница, 22 апреля

ОАО «Левенгук» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.

Теги: новости