События предстоящей недели (18 — 24 апреля 2022 года)
15 Апреля 2022
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» и «НОВАТЭК».
Понедельник, 18 апреля
Акционеры ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» на внеочередном собрании примут решение о прекращении компанией страховой деятельности.
Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 12 мая, закроет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». На повестке дня одобрение крупной сделки.
Четверг, 21 апреля
Годовое собрание акционеров проведет ПАО «НОВАТЭК».
Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют Polymetal и ТМК.
Пятница, 22 апреля
ОАО «Левенгук» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.