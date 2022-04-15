ПРИГЛАШАЕМ НА ИНВЕСТ ТУР В ЁLKI

20 апреля

с 14:00 до 16:00

Локация в Черемыкино

В рамках тура вы:

ознакомитесь с концепцией хаус-шеринга;

оцените качество используемых материалов и наполнение коттеджей;

погрузитесь в live room tour;

примерите на себя роль гостя ЁLKI и узнаете, почему гости выбирают именно нас.

Встречаемся - 20 апреля в 13:00 на станции метро Проспект Ветеранов (для тех, кому нужен трансфер).

ЗАПИСЬ НА ТУР: https://investfest.sitepulse.ru/

Консультация об инвестиционных проектах: Норман, +7(962) 697-40-41.

Инвест-проект « ЁLKI » предлагает уникальный для российских площадок формат инвестиций в недвижимость: аренду загородных домов в стиле каршеринга, или «хаус-шеринг».

Три основных принципа данной концепции – интеллектуальные технологии, гибкие условия и система инвестиционного пула.