Приглашаем на инвест-тур в ЁLKI
15 Апреля 2022
https://bit.ly/3i7bccP
ПРИГЛАШАЕМ НА ИНВЕСТ ТУР В ЁLKI
20 апреля
с 14:00 до 16:00
Локация в Черемыкино
В рамках тура вы:
ознакомитесь с концепцией хаус-шеринга;
оцените качество используемых материалов и наполнение коттеджей;
погрузитесь в live room tour;
примерите на себя роль гостя ЁLKI и узнаете, почему гости выбирают именно нас.
Встречаемся - 20 апреля в 13:00 на станции метро Проспект Ветеранов (для тех, кому нужен трансфер).
ЗАПИСЬ НА ТУР: https://investfest.sitepulse.ru/
Консультация об инвестиционных проектах: Норман, +7(962) 697-40-41.
Инвест-проект «ЁLKI» предлагает уникальный для российских площадок формат инвестиций в недвижимость: аренду загородных домов в стиле каршеринга, или «хаус-шеринг».
Три основных принципа данной концепции – интеллектуальные технологии, гибкие условия и система инвестиционного пула.
«ЁLKI» — воплощает качественно новый формат загородного отдыха на лоне природы!