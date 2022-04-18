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Кабмин освободит отдельные предприятия РФ от акциза на жидкую сталь

18 Апреля 2022

FinamCompany

Жидкая сталь

https://www.tt.com/artikel/14959048/metaller-werden-kampfmassnahmen-in-kauf-nehmen

Промышленные предприятия РФ будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь, если они производят её для собственных нужд. Постановление о формировании перечня таких предприятий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение также коснётся промышленных предприятий, ежегодно производящих не более 300 тыс. тонн специальной стали с содержанием как минимум 20% легирующих элементов.

Как отметили в пресс-службе правительства, это позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, в оборонной и авиационной промышленности.

Перечень конкретных организаций, освобождающихся от уплаты акциза, в ближайшее время утвердит Минпромторг.

Акциз на жидкую сталь был введён для металлургической отрасли с 2022 года.

Теги: новости