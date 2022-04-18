Мосбиржа готова организовать торги любой валютой, если будет интерес участников

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. Московская биржа готова организовать торги любой валютной парой при заинтересованности участвующих сторон, а по итогам марта биржа зафиксировала сильный рост операций с китайским юанем, турецкой лирой, белорусским рублем и казахстанским тенге, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что российский валютный рынок надо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле РФ, чтобы любую из таких валют можно было свободно и в нужном объеме обменять на российские рубли. Это стратегическая задача, подчеркнул Путин.

"Московская биржа технологически готова организовать торги любой валютной парой. Для этого важна заинтересованность участников валютного рынка, субъектов внешнеэкономической деятельности, частных инвесторов", - сказали в пресс-службе.

"В настоящее время на валютном рынке Московской биржи торгуются 17 валютных пар по 9 валютам. Расширение инструментария за счет рублевых валютных пар с национальными валютами стран ЕАЭС, БРИКС и других стран – одно из важных направлений развития валютного рынка Московской биржи", - также отметили на бирже.

В марте 2022 года по сравнению с февралем объемы операций с парой "китайский юань – российский рубль" увеличились в 8,5 раза, с парой "турецкая лира – российский рубль" – в 13 раз, с парой "белорусский рубль – российский рубль" – в 10 раз, с парой "казахстанский тенге – российский рубль" – в 2 раза, подсчитали на Московской бирже.

В 2021 году объем биржевых операций по валютной паре "казахстанский тенге – российский рубль" вырос в 2,8 раза, до 5,8 миллиарда рублей, по паре "турецкая лира – российский рубль" – в 3,4 раза, до 4,4 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.