Банк России зарегистрировал допэмиссию "Сахалинэнерго" на 10 млрд рублей

Банк России 14 апреля 2022 года зарегистрировал допэмиссию "Сахалинэнерго", сообщила генкомпания. Эмитент планирует разместить 1 млрд обыкновенных акций номиналом 10 рублей каждая по открытой подписке.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций. Срок размещения - 30 дней с даты окончания сбора оферт либо 365-й день с даты госрегистрации допвыпуска.

Акционеры "Сахалинэнерго" одобрили допэмиссию для увеличения уставного капитала 12 января 2022 года.