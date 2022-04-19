"Русагро" может выкупить российский бизнес финской Valio - СМИ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости/Прайм. Группа "Русагро" планирует выкупить российский бизнес финской Valio, которая объявила о своем уходе из России на фоне военной операции на Украине, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.

При этом, по словам источника , знающего об условиях сделки, помимо производственной площадки в нее также должны входить права на использования бренда Viola, но без связки с Valio.

Для "Русагро" покупка бизнеса Valio с правами на использование марки Viola укладывается в стратегию по расширению портфеля b2c-брендов, отмечает изданию гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Таким образом группа получает доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, для производства которых может поставлять сырье с других своих площадок, поясняет эксперт.

По его словам, бренд Viola - ключевой актив Valio в России, а без прав на использование марки покупателю завода потребовалось бы разрабатывать новый продукт, что с учетом очень конкурентного рынка было бы крайне сложно. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет изданию, что для "Русагро" покупка активов Valio в России - это еще и возможность использования 137,22 миллиона долларов, которые группа хотела выплатить акционерам в качестве дивидендов, но отказалась от этих планов.

Valio сообщила об уходе с российского рынка 7 марта в связи с военной операцией РФ на Украине. Компания управляет заводом в Ершово (Московская область) мощностью 15 тысяч тонн продукции в год. Завод специализируется на выпуске плавленого сыра под брендами Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке желтых сыров.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.