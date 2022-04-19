Власти РФ готовят судебные иски для разморозки международных резервов - Набиуллина

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости/Прайм. Российские власти готовят судебных иски для оспаривания заморозки международных резервов страны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.

"Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.