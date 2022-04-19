Конвертация расписок компаний РФ не приведет к избытку акций на рынке - Минфин РФ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости/Прайм. Конвертация депозитарных расписок российских компаний не приведет к сильному "навесу" акций, то есть избытку ценных бумаг на отечественном рынке, считает директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

Для инвесторов из недружественных стран будет другой подход торговли такими финансовыми инструментами, нежели чем для российских инвесторов, сказал Чебесков, выступая на конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности FINFIN 2022.

"Поэтому опасаться здесь, что будет сильный "навес" от таких акций, не стоит, потому что торговля будет проходить в другом режиме", - сказал он.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней после этого. При этом российским эмитентам дается пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в ЦБ РФ, приложив подтверждающие документы. Все решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных биржах, будет принимать руководитель компании, одобрения совета директоров или собрания акционеров не потребуется.