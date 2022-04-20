Мосбиржа начинает торги фьючерсом на юань с новыми параметрами

Автор: Finam.ru

Участникам срочного рынка Московской биржи и их клиентам 21 апреля 2022 года станет доступен расчетный фьючерсный контракт на валютную пару "китайский юань – российский рубль", ориентированный на частных инвесторов. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.

"Главное отличие нового фьючерса на юань – сниженный в 10 раз, до 1000 юаней номинал контракта, а также увеличенный шаг цены и его стоимости. Изменения направлены на расширение аудитории контракта, а также повышение его доступности и удобства операций для всех категорий клиентов, что особенно важно в связи с ростом объемов операций с китайским юанем на валютном рынке Московской биржи", - говорится в сообщении.

В марте 2022 года объем торгов юанем на валютном рынке вырос в 8 раз по сравнению с предыдущим месяцем. "Рост интереса к операциям с юанем, а также с другими валютами дружественных стран демонстрируют все категории участников торгов и их клиенты. Так, в марте 2022 года по сравнению с февралем объемы операций с парой "турецкая лира – российский рубль" – в 13 раз, с парой "белорусский рубль – российский рубль" – в 10 раз, с парой "казахстанский тенге – российский рубль" – в два раза", - отмечается в сообщении.

Торговый код нового контракта – CNY, лот контракта – 1000 китайских юаней, минимальный шаг цены – 0,01 рубль, стоимость шага цены – 10 рублей.

На срочном рынке торгуются 97 фьючерсных контрактов и 47 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, недвижимость, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.