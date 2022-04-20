ЦБ РФ разрешил банкам временно не публиковать финансовую отчетность

Автор: Finam.ru

Совет директоров Банка России принял решение о перечне информации кредитных организаций (головных кредитных организаций банковских групп), которую они временно не должны раскрывать, говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что банки, начиная с отчетности за 31 декабря 2021 года и информации по состоянию на 1 января 2022 года и заканчивая отчетностью за 30 сентября 2022 года и информацией по состоянию на 1 октября 2022 года, не раскрывают на общедоступных информационных ресурсах:

- годовую (промежуточную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение по ней;

- информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, подлежащую раскрытию кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы);

- информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации, банковской группы, подлежащую раскрытию кредитной организацией;

- годовую (промежуточную) финансовую отчетность, годовую (промежуточную) консолидированную финансовую отчетность и аудиторское заключение по ней.