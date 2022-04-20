IT-компании получат льготный кредит, если откажутся от выплаты дивидендов - постановление

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому аккредитованные при Минцифре РФ IT-компании, претендующие на получение льготного кредита, должны будут отказаться от выплаты дивидендов на срок действия кредитного договора.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В кредитном договоре (соглашении), в соответствии с которым предоставляется льготный кредит по ставке составляющей не более 3% годовых, должно быть предусмотрено условие о запрете на объявление и выплату дивидендов (распределение прибыли) на срок действия кредитного договора (соглашения), за исключением случаев, определенных отдельными решениями правительства РФ", - говорится в сообщении.

Также компании на период действия кредитного договора должны сохранить занятость не менее 85% среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 года. Индексация зарплаты сотрудников на размер инфляции должна проводиться как минимум раз в год.

Решение о соответствии IT-компании требованиям будет принимать Минцифры на основе экспертизы, проведенной "Центром экспертизы и координации информатизации" (ЦЭКИ).

Ранее, 2 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий. В числе мер - льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов.