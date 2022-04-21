Госдума поддержала назначение Набиуллиной главой ЦБ на новый срок

Госдума поддержала назначение Эльвиры Набиуллиной председателем Банка России на новый срок. Соответствующие итоги голосования озвучены в ходе заседания Думы.

За кандидатуру Набиуллиной проголосовали 338 депутатов, против - 83, воздержались – 0.

Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. Ее полномочия продлялись в 2017 году, они истекают в июне текущего года. Президент России Владимир Путин ранее предложил переназначить Набиуллина на пост главы Центробанка, ее полномочия при этом будут продлены еще на 5 лет.