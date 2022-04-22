События предстоящей недели (25 апреля — 1 мая 2022 года)

Собрания акционеров проведут Polymetal International plc, «Группа ЛСР», «Распадская», «Таттелеком», НК «Русснефть», «Группа Позитив», ГК «Мать и дитя» и «Московская биржа».

Понедельник, 25 апреля

Годовое собрание акционеров проведет Polymetal International plc.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 19 мая, закроет АФК «Система». На повестке дня переизбрание совета директоров.

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Северсталь» и НПО «Физика».

Вторник, 26 апреля

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 18 мая, закроет ПАО «Кокс». На повестке дня одобрение ряда сделок.

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ПАО «Группа Позитив».

Среда, 27 апреля

Акционеры ПАО «Группа Позитив» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Четверг, 28 апреля

Годовые собрания акционеров проведут ГК «Мать и дитя» и «Московская биржа».

Внеочередное собрание акционеров НК «Русснефть» одобрит ряд сделок, утвердит изменения в устав и переизберет совет директоров компании.

Пятница, 29 апреля

Годовые собрания акционеров проведут «Группа ЛСР», «Распадская» и «Таттелеком».

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет АКБ «Приморье».