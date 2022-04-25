Автор: Finam.ru

Правительство предоставит субсидии сельхозпроизводителям, строящих или модернизирующих овощехранилища, сообщил кабмин. Они смогут претендовать на субсидию, покрывающую три четверти стоимости работ. Отбором проектов будет заниматься специальная комиссия Минсельхоза.

Также правительство расширит меры поддержки производителей картофеля и других овощей. На субсидии смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.

Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищённом грунтах – в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания. Размер субсидии для конкретного предприятия или человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объёма произведённой продукции.

Новый федеральный проект "Развитие овощеводства и картофелеводства" стартует 1 января 2023 года. Новая норма о повышенном субсидировании строительства и модернизации овощехранилищ начнёт действовать с 1 января 2024 года.