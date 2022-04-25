«Русполимет» станет непубличной компанией

Единственный акционер "Русполимета" утвердил изменения в устав публичного акционерного общества, исключающие указание на то, что компания является публичной. Об этом говорится в материалах эмитента.

Также утверждено решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством России о ценных бумагах. Кроме того, "Русполимет" обратится в Московскую биржу с заявлением о делистинге всех акций общества.

С июня 2014 года "Русполимет" включен в третий уровень листинга Мосбиржи. Торги бумагами компании приостановлены с 29 января 2021 года.