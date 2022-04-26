НАУФОР предложила ЦБ изменить правила использования брокером бумаг клиентов

НАУФОР совместно с СРО НФА направили в Банк России предложения изменить Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, сообщила ассоциация.

Предлагается уточнить требование предоставления информации о рисках, включив в него информацию о рисках использования денежных средств или ценных бумаг клиента для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет самого брокера или других клиентов брокера. В дальнейшем возможно внедрение стандартизированных форм уведомления о рисках, связанных с предоставлением брокеру права использования денежных средств или ценных бумаг клиентов.

В части требований к сегрегации активов брокеров СРО предлагают распространить требование о сегрегации денежных средств клиентов, не предоставивших брокеру разрешения на их использование на ценные бумаги, заменив обязанность брокера требовать сегрегации активов от третьих лиц на обязанность брокера обеспечить такую сегрегацию.

В целях недопущения возникновения возможности исполнения обязательств одних клиентов за счет других в случае, когда клиенты не предоставили брокеру право использования своих денежных средств и ценных бумаг в интересах брокера, также предлагается запретить брокеру исполнение поручений таких клиентов на совершение маржинальных и необеспеченных сделок и на заключение договоров репо.

Указанные изменения предлагается внедрить с 1 октября 2022 года.