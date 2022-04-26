"Трансконтейнер" запустил новый экспортный сервис из Пермского края в Китай

"ТрансКонтейнер" и Свердловская магистраль запустили экспортный сервис из Пермского края в Китай через п/п Забайкальск, следует из сообщений компании в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что новый сервис ориентирован на перевозку каменноугольного кокса для китайских предприятий в города Циндао и Далянь.

Запуск сервиса будет способствовать дальнейшему развитию экспортных перевозок российской продукции, говорится в сообщении. В перспективе компания намерена отправлять ускоренные поезда с грузами 2 раза в месяц.