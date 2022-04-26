VK и другие компании разрабатывают российский магазин мобильных приложений

VK и ряд других компаний разрабатывают российский магазин мобильных приложений, его первая бета-версия будет запущена до конца мая, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства.

Как отмечается, процесс создания отечественной альтернативы платформам App Store и Google Play начался 1,5 месяца назад в связи с риском их отключения для российских пользователей. Над проектом ведется работа в сотрудничестве с кооперацией крупных технологических компаний, в частности группой VK.

Глава Минцифры отметил, что разработка не получает бюджетного финансирования: "Нам кажется, это очень важно, для того, чтобы это была полноценная экосистема, которая сама развивается, регулируется крупнейшими участниками рынка".

В соответствии с поручением Михаила Мишустина, первая бета-версия новой платформы будет запущена до конца мая.