Renault передаст долю в "АвтоВАЗе" в пользу НАМИ, завод в Москве - городу

Автор: Finam.ru

Renault планирует передать долю в "АвтоВАЗе" Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), это будет "сделка за рубль" с опционом обратного выкупа акций в течение 5-6 лет. Что касается второго актива Renault, завода "Автофрамос" (на 100% принадлежит французскому автоконцерну), то компания намерена передать его акции Москве как субъекту, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, предприятие не будет законсервировано: на нем наладят производство других автомобилей, не исключено, что Lada.

Он также уточнил, что переговоров о продаже доли Renault в "АвтоВАЗе" (68%) с китайскими и корейскими компаниями не ведется. "Не было таких обсуждений", - цитируют министра РИА Новости.

Французскому автопроизводителю Renault принадлежат почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Renault 23 марта заявил о приостановке производственной деятельности в России, добавив, что рассматривает все возможные варианты с долей в "АвтоВАЗе".