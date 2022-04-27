"Яндекс" не исключил листинг на другой международной бирже

"Яндекс" работает над решением проблемы приостановки торгов на бирже Nasdaq, не исключен листинг на другой бирже, следует из информации в отчете компании.

"В настоящее время мы рассматриваем альтернативные варианты, которые позволят предоставить нашим акционерам возможность торговать нашими акциями, в том числе размещение акций в установленном порядке на другой международной фондовой бирже", - сказано в отчете компании.

28 февраля 2022 года американские фондовые биржи NYSE и Nasdaq приостановили торги ценными бумагами ряда компаний, ведущих основную деятельность в России. Среди них были акции класса A компании Yandex N.V. У компании нет информации о том, могут ли они возобновиться и когда.

Торги акциями Yandex N.V. на Московской бирже были приостановлены 28 февраля 2022 года и возобновились 29 марта 2022 года. Однако в соответствии с недавно принятым законом нерезиденты не могут продавать акции на Московской бирже. Более того, поскольку международные расчётные системы остаются закрытыми для сделок в рублях и торговли любыми ценными бумагами российских компаний, в настоящее время расчёты по сделкам между акционерами, которые приобрели акции "Яндекса" на бирже Nasdaq, и инвесторами на Московской бирже невозможны, а объём акций компании, доступных для торговли на Московской бирже, ограничен.