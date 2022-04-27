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Путин поручил выделить 153 млрд рублей на субсидии по льготным кредитам для АПК

27 Апреля 2022

FinamCompany

Зерно

https://newkuban.ru/news/070543393/

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить в текущем году не менее 153 млрд рублей на предоставление субсидий по льготным кредитам для АПК. Об этом говорится в опубликованном списке поручений по итогам совещания по развитию агропромышленного комплекса.

"Обеспечить выделение в 2022 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований: в размере не менее 153 млрд рублей – на увеличение субсидий, предоставляемых российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям", - говорится в документе.

При этом необходимо предусмотреть возможность увеличения максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта РФ.

Также необходимо выделить менее 5 млрд рублей на поддержку строительства селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.

Срок поручения - до 15 мая 2022 года.

Теги: agro, rugr, новости