Путин поручил выделить 153 млрд рублей на субсидии по льготным кредитам для АПК

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить в текущем году не менее 153 млрд рублей на предоставление субсидий по льготным кредитам для АПК. Об этом говорится в опубликованном списке поручений по итогам совещания по развитию агропромышленного комплекса.

"Обеспечить выделение в 2022 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований: в размере не менее 153 млрд рублей – на увеличение субсидий, предоставляемых российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям", - говорится в документе.

При этом необходимо предусмотреть возможность увеличения максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта РФ.

Также необходимо выделить менее 5 млрд рублей на поддержку строительства селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.

Срок поручения - до 15 мая 2022 года.