На срочном рынке Мосбиржи наблюдается приток большого числа новых клиентов

На срочном рынке Московской биржи наблюдается приток большого числа новых клиентов, заметила Мария Патрикеева, глава срочного рынка Мосбиржи в рамках "Финам Митапа".

По ее словам, приходит очень много новых клиентов, которые ранее не торговали, при этом фиксируется высокий спрос именно на новые инструменты. В частности, был запущен фьючерс на индекс недвижимости.

"Мы видим спрос и интерес со стороны нового сегмента рынка. Меняется портрет клиентов, меняется поведение клиентов", - заметила она.