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На срочном рынке Мосбиржи наблюдается приток большого числа новых клиентов

28 Апреля 2022

FinamCompany

Московская биржа

https://fingazeta.ru/money/finance/456062

На срочном рынке Московской биржи наблюдается приток большого числа новых клиентов, заметила Мария Патрикеева, глава срочного рынка Мосбиржи в рамках "Финам Митапа".

По ее словам, приходит очень много новых клиентов, которые ранее не торговали, при этом фиксируется высокий спрос именно на новые инструменты. В частности, был запущен фьючерс на индекс недвижимости.

"Мы видим спрос и интерес со стороны нового сегмента рынка. Меняется портрет клиентов, меняется поведение клиентов", - заметила она.

Теги: moex