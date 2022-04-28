На срочном рынке Мосбиржи наблюдается приток большого числа новых клиентов
28 Апреля 2022
https://fingazeta.ru/money/finance/456062
На срочном рынке Московской биржи наблюдается приток большого числа новых клиентов, заметила Мария Патрикеева, глава срочного рынка Мосбиржи в рамках "Финам Митапа".
По ее словам, приходит очень много новых клиентов, которые ранее не торговали, при этом фиксируется высокий спрос именно на новые инструменты. В частности, был запущен фьючерс на индекс недвижимости.
"Мы видим спрос и интерес со стороны нового сегмента рынка. Меняется портрет клиентов, меняется поведение клиентов", - заметила она.