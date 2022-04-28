МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", сообщает компания.

"VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", — говорится в релизе.

В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия в VK пообещали раскрыть позже.

О том, что "Яндекс" планирует продать два своих сервиса, в середине марта писал РБК. Тогда в компании назвали эту публикацию слухами.

VK (ранее — Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов — социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой и издательством игр.