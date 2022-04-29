Покупка "Интерросом" доли TCS Group может быть частью более сложной сделки - эксперт

Группа "Интеррос" сообщила о приобретении 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф". Известно, что данная сделка уже получила согласование ЦБ РФ.

"Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ, заметил Владимир Потанин, президент компании "Интеррос", заявления которого приводятся в Telegram-канале компании. "Мы рассчитываем, что участие "Интерроса" как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы "Тинькофф" станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов".

"Мы считаем, что сделка с "Интерросом" открывает новую страницу в истории группы "Тинькофф". Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, ее талантливой управленческой команде и уникальной ДНК "Тинькофф", во главе которой всегда стоял подход client first. Наш менеджмент остается привержен ценностям "Тинькофф" и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост ее капитализации", - подчеркнул Станислав Близнюк, председатель правления "Тинькофф".

Ранее компания "Интеррос" сообщила о приобретении всей доли французской банковской группы Societe Generale в российском "Росбанке" и его страховом бизнесе. Об этом стало известно 11 апреля. Владимир Потанин отметил, что рассматривает в качестве приоритета для "Росбанка" интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы.

Существует ли вероятность объединения бизнесов "Тинькофф Банка" и "Росбанка"?

По мнению Игоря Додонова, аналитика ФГ "Финам", говорить об объединении бизнеса пока сложно, поскольку деятельность этих банков довольно сильно различается. "Кроме того, "Интеррос" получил лишь 35% TCS Group и позиционирует себя как долгосрочный финансовый инвестор. На мой взгляд, лучше дождаться более подробных комментариев со стороны покупателя. Не исключено, что покупка "Интерросом" доли TCS Group - лишь часть более сложной сделки, и впоследствии это пакет будет перепродан кому-то еще.

В последние дни расписки TCS Group сильно выросли, не исключено, что кто-то на рыке уже знал об объявленной сделке. В ближайшие дни можно ждать некоторой коррекции данных бумаг, что называется, на свершившемся факте, после чего они, на мой взгляд, будут двигаться вместе с рынком в ожидании новой информации", - считает эксперт.