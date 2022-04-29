События предстоящей недели (2 — 8 мая 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Абрау-Дюрсо» и ДВМП.

Понедельник, 2 мая

Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет ПАО «Сахалинэнерго».

Вторник, 3 мая

Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет ПАО «Акрон».

Среда, 4 мая

Годовое собрание акционеров проведет ПАО «Абрау-Дюрсо».

Реестры акционеров для участия в годовом собрании закроют ММК и «Комбинат Южуралникель».

Четверг, 5 мая

Реестры акционеров для участия в годовом собрании закроют «Таттелеком» и «Интер РАО». Реестры акционеров для участия во внеочередном собрании закроет ПАО «Лукойл».

Пятница, 6 мая

Годовое собрание акционеров проведет ПАО «ДВМП».

Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет ТЗА.

Воскресенье, 8 мая

Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет банк «Санкт-Петербург».