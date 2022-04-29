События предстоящей недели (2 — 8 мая 2022 года)
29 Апреля 2022
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «Абрау-Дюрсо» и ДВМП.
Понедельник, 2 мая
Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет ПАО «Сахалинэнерго».
Вторник, 3 мая
Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет ПАО «Акрон».
Среда, 4 мая
Годовое собрание акционеров проведет ПАО «Абрау-Дюрсо».
Реестры акционеров для участия в годовом собрании закроют ММК и «Комбинат Южуралникель».
Четверг, 5 мая
Реестры акционеров для участия в годовом собрании закроют «Таттелеком» и «Интер РАО». Реестры акционеров для участия во внеочередном собрании закроет ПАО «Лукойл».
Пятница, 6 мая
Годовое собрание акционеров проведет ПАО «ДВМП».
Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет ТЗА.
Воскресенье, 8 мая
Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет банк «Санкт-Петербург».