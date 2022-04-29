Автор: Finam.ru

"Иркут" планирует поставить самолеты МС-21 первым заказчикам в 2024 году, сообщило правительсто Иркутской области.

"В настоящее время выполняются мероприятия по импортозамещению комплектующих для МС-21 – поставка первых таких самолётов заказчикам планируется в 2024 году", - сказано в сообщении на официальном портале Иркутской области.

В январе 2022 года Росавиация выдала корпорации "Иркут" сертификат типа на пассажирский самолет МС-21-300.

МС-21-300 – это среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Ключевой особенностью нового самолета является композитное крыло. Доля композитов в его конструкции составляет порядка 40%.

Как отмечает "Иркут", с 2021 года при производстве крыла самолета МС-21-300 используются только отечественные материалы. Первое российское композитное крыло установлено на самолет МС-21-300 в июле 2021 года. В декабре первый самолет МС-21-300 с таким крылом впервые поднялся в небо.