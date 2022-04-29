Банк России понизил ставку до 14%

Совет директоров Банка России на заседании 29 апреля 2022 года принял решение понизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, запланировано на 10 июня 2022 года.

Динамика инфляции . Текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта. Замедление инфляции во многом связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности. На этом фоне в апреле снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

По оценке на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6% (после 16,7% в марте). В базовом сценарии Банк России ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы и составит 18,0–23,0% по итогам 2022 года. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Денежно-кредитные условия после резкого ужесточения в первой половине марта смягчились в отдельных сегментах финансового рынка. Уменьшились доходности ОФЗ. Опережающим темпом снижаются депозитные ставки. Вместе с тем рост премии за риск, учитываемой в кредитных ставках, и возросшие требования банков к заемщикам приводят к формированию жестких ценовых и неценовых условий банковского кредитования. На этом фоне снижается кредитная активность, особенно на рынке розничного кредитования.

Сегодняшнее решение Банка России наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности. При этом денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние.

Экономическая активность , по оценкам Банка России, в марте 2022 года начала снижаться. Оперативные индикаторы свидетельствуют о сжатии потребительской и деловой активности. После временного всплеска потребительский спрос сокращается в реальном выражении, увеличилась склонность населения к сбережению. Снижение импорта из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений опережает снижение экспорта. При этом, несмотря на начавшееся постепенное изменение страновой и товарной структуры экспорта и импорта за счет поиска новых поставщиков и рынков сбыта, предприятия испытывают значительные затруднения в производстве и логистике.

Согласно базовому прогнозу Банка России, в 2022 году ВВП сократится на 8,0–10,0%. Снижение в основном будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки. Выпуск в IV квартале 2023 года будет на 4,0–5,5% выше уровня за аналогичный период 2022 года. Вместе с тем изменение ВВП в целом за 2023 год будет в пределах (-3,0)-0,0% из-за эффекта базы I квартала 2022 года. В 2024 году ВВП вырастет на 2,5–3,5%.

Инфляционные риски. Проинфляционные риски несколько снизились, но остаются существенными. Они прежде всего связаны с дальнейшим усилением внешних торговых и финансовых ограничений. Снижение потенциала российской экономики вследствие ограничительных мер может оказаться более значительным, чем предполагается в базовом сценарии. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями.

Дезинфляционные риски для базового сценария во многом связаны с возможным дополнительным ужесточением денежно-кредитных условий в экономике из-за сохранения высокой премии за риск в кредитных ставках и повышенных требований банков к заемщикам на фоне высокой неопределенности. Это в совокупности может привести к более существенному замедлению кредитной активности.

Значимым фактором, влияющим на динамику инфляции и инфляционных ожиданий, будет оставаться динамика обменного курса рубля.

Динамика экономики и инфляции также будет зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики. В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. Дополнительные решения по изменению параметров бюджетной политики могут оказать влияние на среднесрочную траекторию ключевой ставки.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.