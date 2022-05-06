События предстоящей недели (9 — 15 мая 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Пермэнергосбыт», ГК «ТНС энерго», ГК «Самолет», «ТНС энерго Ростов-на-Дону», «КуйбышевАзот», «Саратовэнерго» и «Тамбовская энергосбытовая компания».

Понедельник, 9 мая

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Якутскэнерго» и «Дагестанская энергосбытовая компания».

Вторник, 10 мая

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют ГМК «Норильский никель» и «Аэрофлот».

Среда, 11 мая

Годовое собрание акционеров проведет «Пермэнергосбыт».

Акционеры ГК «ТНС энерго» на внеочередном собрании одобрят ряд сделок.

Четверг, 12 мая

ГК «Самолет» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Акционеры ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на внеочередном собрании сделку с заинтересованностью.

Годовые собрания акционеров проведут «КуйбышевАзот», «Саратовэнерго» и «Тамбовская энергосбытовая компания».

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Белуга групп», корпорация «Иркут» и «РосДорБанк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, назначенном на 6 июня, составит ПАО «Полюс». На повестке дня переизбрание совета директоров.

Пятница, 13 мая

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют ИСКЧ и «Энел Россия».