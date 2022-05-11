"ПИК" запустил новый маркетплейс, говорится в сообщении компании.

Это собственный маркетплейс по меблировке квартир – "ПИК-Маркет". Клиенты смогут там купить кондиционеры, а также бытовую технику, мягкую мебель и кухонные гарнитуры.

Помимо собственной продукции "ПИК", на маркетплейсе представлены товары других брендов. Все работы по доставке, монтажу, установке и даже уборке квартиры "ПИК" берет на себя.

Сегодня воспользоваться сервисом могут жители проектов ПИК в Москве и Московской области. В дальнейшем компания планирует расширить географию проекта и на другие регионы присутствия.