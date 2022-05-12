"Газпромбанк" разрешил Petropavlovsk продавать золото третьим лицам

"Газпромбанк", выступавший ранее эксклюзивным покупателем 100% добываемого золота Petropavlovsk plc (ГК "Петропавловск"), отказался от своих прав, теперь компания сможет продавать его всем желающим и уже подала заявку на экспорт, пишут "РИА Новости", ссылаясь на сообщение Petropavlovsk.

Однако акции Petropavlovsk все равно снижаются на 7%. Компания лишилась возможности продавать золото "Газпромбанку" из-за наложенных на него санкций Великобритании. "Теперь компания может продавать золото третьим сторонам, определять новых покупателей, и подала заявку на экспорт золота", - говорится в сообщении.

В то же время Petropavlovsk получил уведомление от банка о том, что отказ может быть отозван в любое время. Банк также оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство в отношении некоторых российских дочерних предприятий Petropavlovsk для погашения ими приблизительно 87,1 миллиона долларов по возобновляемым кредитным.

"Если ГПБ предпримет действия судебного характера, это окажет существенное негативное влияние на движение денежных средств группы и ограничит способность дочерних предприятий выполнять обязательства перед сотрудниками и поставщиками", - отмечается в сообщении. Чтобы это предотвратить, четыре основных операционных дочерних предприятия группы - "Покровский рудник", "Албынский рудник", "Маломырский рудник" и "ТЭМИ" - обратились к правительству России с просьбой отменить действующий в стране мораторий на банкротство.

"Газпромбанк" 20 апреля направил требования по немедленному погашению долгов Petropavlovsk, пишут "РИА Новости". В частности, банк потребовал немедленного погашения срочного кредита на сумму примерно 201 миллион долларов, включая начисленные проценты, и погашения до 26 апреля в общей сложности приблизительно 87,1 миллиона долларов по возобновляемым кредитным линиям российских дочерних компаний группы Petropavlovsk.