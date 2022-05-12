"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования летом 2022 года

"Аэрофлот" и другие крупнейшие авиакомпании страны перейдут на российскую систему бронирования, сообщил Ростех.

В этом году к системе присоединятся "Уральские авиалинии" и компании "Аэрофлота" – как сам национальный перевозчик, так и авиакомпании "Победа" и "Россия". Планируется, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования уже летом этого года.

Отечественное программное обеспечение разработано Ростехом и технологическим партнером Госкорпорации – компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

Помимо основной системы создан резервный вариант. Он необходим для экстренного подключения авиакомпаний и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства. Экстренное подключение возможно в максимально сжатые сроки – в течение 24 часов.

На текущий момент, ее пользователями уже стали более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса". Общий объем обслуженных пассажиров в системе превышает 40 миллионов человек.