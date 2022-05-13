События предстоящей недели (16 — 22 мая 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Северсталь», НПО «Физика», «Красноярскэнергосбыт», «Группа Позитив», «Камчатскэнерго», ТМК, O’key, «Левенгук», «Кокс», АФК «Система», «Пермэнергосбыт» и «Сегежа Групп».

Понедельник, 16 мая

Годовые собрания акционеров проведут ТМК, «Левенгук» и O’key.

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют ОГК-2, «ЭсЭфАй», «Ижсталь» и «Уралкуз».

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 9 июля, закроет АФК «Система». На повестке дня переизбрание совета директоров.

Вторник, 17 мая

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет «Юнипро».

Среда, 18 мая

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Кокс» одобрит ряд сделок.

Четверг, 19 мая

Акционеры АФК «Система» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.

Годовое собрание акционеров проведет «Пермэнергосбыт».

Пятница, 20 мая

Годовые собрания акционеров проведут «Северсталь», НПО «Физика», «Красноярскэнергосбыт», «Группа Позитив» и «Камчатскэнерго».

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ПАО «Селигдар».

Суббота, 21 мая

Годовое собрание акционеров проведет «Сегежа Групп».

Воскресенье, 22 мая

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Донской завод радиодеталей» и «Россети Центр и Приволжье».