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После покупки активов Shell "ЛУКОЙЛ" станет лидером российского рынка по количеству АЗС

13 Мая 2022

FinamFinMarket

Shell

https://profile.ru/news/society/lukojl-pokupaet-u-shell-set-azs-i-zavod-v-rossii-1080469/

"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение о приобретении активов Shell в России: завода по производству смазочных материалов и сети из 411 АЗС. Об этом говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа". Сделка будет завершена после согласования с регуляторами.

По состоянию на конец прошлого года "ЛУКОЙЛу" принадлежало около 2 600 АЗС в России. Ранее в текущем году компания завершила приобретение ЕКА, сети независимых АЗС на территории Москвы и Московской области (90 станций). После покупки активов Shell "ЛУКОЙЛ" станет лидером российского рынка по количеству АЗС - компании будет принадлежать более 3 100 заправочных станций.

Сеть Shell отличается высокими показателями, - по нашим оценкам, это приобретение может повысить средние продажи нефтепродуктов "ЛУКОЙЛа" в расчете на АЗС (по данным компании, в 2021 году они составляли 10,5 т в сутки). Сделку сложно анализировать, поскольку не раскрыта ее цена и связанные расходы на ребрендинг, однако, на наш взгляд, она относительно небольшая, если учесть масштабы бизнеса "ЛУКОЙЛа". Мы считаем, что покупка активов Shell - позитивное событие для "ЛУКОЙЛа", поскольку компания может расширить свой премиальный канал продаж на российском рынке и снизить риски, связанные с экспортом нефтепродуктов.

Теги: lkoh