Российские активы Renault перешли в государственную собственность

Российские активы Renault переходят в государственную собственность, сообщил Минпромторг.

Соглашения о передаче российских активов Renault Российской Федерации и правительству Москвы подписаны. Они предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций "АВТОВАЗа" - государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ".

В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций автоконцерна "АВТОВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ".

Оставшиеся акции автоконцерна "АВТОВАЗ" сохранит ГК "Ростех". Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АВТОВАЗе", который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России.

В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах "АВТОВАЗа". Также "АВТОВАЗ" будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Что касается Московской площадки "Автофрамос", то о совместном решении федеральных и региональных властей по линейке автомобилей, которые будут на ней производиться, в ближайшее время сообщит правительство Москвы.