Бизнес Reebok в РФ перешел турецкому FLO Retailing - СМИ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости/Прайм. Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости.

Суммарную стоимость более 100 магазинов бренда гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценил в 1,5 миллиарда рублей, однако не исключил вероятности, что сумма покупки оказалась в три раза меньше, поскольку иностранным компаниям в настоящее время сложно продать бизнес в РФ. А по данным издания, FLO получил контроль над торговыми точками Reebok после подписания с сетью соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран.

Бурмистров также не исключает, что продажа "структурировалась на условиях передачи бизнеса в управление с отложенными во времени платежами".

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что FLO может использовать приобретенные торговые объекты Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов. В прошлом году сообщалось, что концерн хочет выйти на российский рынок и развивать, в частности, марки Kinetix, Polaris и Nine West.

В одном из маркетплейсов изданию сообщили, что они продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора, информации о смене поставщика они не получали.

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG указано, что компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке.