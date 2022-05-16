Депозитарные расписки НЛМК продолжат обращаться за рубежом

Депозитарные расписки НЛМК остаются в обращении, сообщила компания.

Правительственная комиссия удовлетворила заявление компании в отношении продолжения обращения депозитарных расписок НЛМК за рубежом.

Обыкновенные акции, учтенные в виде депозитарных расписок, продолжат предоставлять права голоса, и по ним будут начисляться дивиденды.

Держатели депозитарных расписок сохраняют право конвертации расписок в обыкновенные акции.