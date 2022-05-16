Депозитарные расписки НЛМК продолжат обращаться за рубежом
16 Мая 2022
https://bel.ru/news/society/26-05-2020/gruppa-nlmk-realizuet-programmu-sotsialnoy-pomoschi-na-fone-pandemii-covid-19?dont_show_mobile_version=yes
Депозитарные расписки НЛМК остаются в обращении, сообщила компания.
Правительственная комиссия удовлетворила заявление компании в отношении продолжения обращения депозитарных расписок НЛМК за рубежом.
Обыкновенные акции, учтенные в виде депозитарных расписок, продолжат предоставлять права голоса, и по ним будут начисляться дивиденды.
Держатели депозитарных расписок сохраняют право конвертации расписок в обыкновенные акции.