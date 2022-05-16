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Депозитарные расписки НЛМК продолжат обращаться за рубежом

16 Мая 2022

FinamCompany

НЛМК

https://bel.ru/news/society/26-05-2020/gruppa-nlmk-realizuet-programmu-sotsialnoy-pomoschi-na-fone-pandemii-covid-19?dont_show_mobile_version=yes

Депозитарные расписки НЛМК остаются в обращении, сообщила компания.

Правительственная комиссия удовлетворила заявление компании в отношении продолжения обращения депозитарных расписок НЛМК за рубежом.

Обыкновенные акции, учтенные в виде депозитарных расписок, продолжат предоставлять права голоса, и по ним будут начисляться дивиденды.

Держатели депозитарных расписок сохраняют право конвертации расписок в обыкновенные акции.

Теги: nlmk