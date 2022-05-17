PPF и Home Credit продают банковские активы в РФ группе российских инвесторов

PPF и Home Credit заключили соглашение по продаже своих банковских активов в РФ и дочерних компаний группе индивидуальных российских инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, являющимся одним из основателей СПБ Биржи, сообщает пресс-служба Home Credit. В настоящее время Иван Тырышкин возглавляет совет директоров СПБ Биржи, а также является одним из ее крупнейших акционеров.

В рамках сделки казахстанский банк Home Credit, дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.

Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане.